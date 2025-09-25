25 сентября 2025

«Я вообще не спал»: загадочно пропавший екатеринбуржец рассказал, как выживал в тайге

Пропавший на неделю в тайге екатеринбуржец отбивался от волков
Федор (в центре) неделю бродил по тайге с ножос, зажигалкой и телефоном
Федор (в центре) неделю бродил по тайге с ножос, зажигалкой и телефоном Фото:

Екатеринбуржец Федор Медведев, которого неделю искали в районе Конжаковского камня (под Карпинском), отбивался от волков и сделал себе сковородку из камня, чтобы выжить. Видео с рассказом появилось в соцсетях поискового отряда «Прорыв».

«В первый день сделал задымление, чтобы подать знак о себе. В первую же ночь пришли волки, ангел хранитель меня, наверное, разбудил. Когда очнулся, услышал шорох рядом с собой, схватился за костер и начал горящие палки кидать везде. Я вообще не спал эти дни, мне нужно было как-то согреваться и в то же время оглядываться», — поделился Федор.

Питался он травами, ягодами и шишками, а также сделал сковородку из камня, на ней мужчина жарил грибы. Днем шел, а вечером разводил костер, чтобы подать знаки. Во время своего пребывания в тайге мужчина наткнулся на медведя. 

«Мы с медведем видели друг друга на расстоянии 7-10 метров, он пришел к реке попить, а я был на другом берегу. Я просто сидел и смотрел на него. Но у меня фамилия Медведев: медведь медведя не стал бы, наверное, есть», — шутит Федор.

Медведев пропал 18 сентября, когда с компанией друзей пошел в лес собирать шишки у горы Ольвинский камень. В назначенное время мужчина в лагерь не вернулся. При себе у него были только нож, зажигалка и телефон.

В поисках Федора участвовали сотрудники МЧС, ДПСО «Прорыв», волонтеры и специалисты «РМК Поиск». Спустя неделю Медведев сам вышел к поисковикам — всего в 200 метрах от лагеря, из которого он ушел. Уральца доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится с семьей и свое лечение продолжит в Екатеринбурге.

