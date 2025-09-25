В Нижневартовске во дворе дома по улице Героев, 26 произошла драка с применением оружия. Видео конфликта опубликовано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
«Сегодня ночью на Героев, 26 были разборки со стрельбой», — говорится в сообщении канала. На кадрах видно, как четверо мужчин сначала спорят, затем переходят к драке. Один из участников упал от удара, после чего достал пистолет и начал угрожать оппонентам.
Вскоре другой мужчина выбил оружие и произвел выстрел в воздух. В полиции URA.RU уточнили, что проверку по факту происшествия проводит следственный комитет. Ответ от ведомства ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!