25 сентября 2025

Жители ХМАО устроили во дворе дома разборки со стрельбой. Видео

В Нижневартовске во дворе дома по улице Героев, 26 произошла драка с применением оружия. Видео конфликта опубликовано в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

«Сегодня ночью на Героев, 26 были разборки со стрельбой», — говорится в сообщении канала. На кадрах видно, как четверо мужчин сначала спорят, затем переходят к драке. Один из участников упал от удара, после чего достал пистолет и начал угрожать оппонентам.

Вскоре другой мужчина выбил оружие и произвел выстрел в воздух. В полиции URA.RU уточнили, что проверку по факту происшествия проводит следственный комитет. Ответ от ведомства ожидается.

