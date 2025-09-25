25 сентября 2025

Прокуратура выяснила, почему юные фигуристы в Перми почувствовали себя плохо

Прокуратура: воспитанникам пермской спортшколы стало плохо из-за этилбензола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас тренировочный процесс в «Орленке» идет в штатном режиме
Сейчас тренировочный процесс в «Орленке» идет в штатном режиме Фото:

Причиной ухудшения самочувствия воспитанников пермской спортшколы олимпийского резерва «Орленок» в сентябре этого года стал этилбензол. Загрязняющие вещества были обнаружены в ледовой арене, раздевалке, а также на улице. Об этом сообщает прокуратура края по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора.

«Проведенные исследования показали превышение содержания загрязняющего вещества (этилбензола) в воздухе закрытых помещений (ледовой арены, мужской раздевалки) и на улице», — сообщает надзорный орган в Telegram. Также прокуратура выяснила, что в помещениях медицинского назначения и раздевалках отсутствовала горячая вода, умывальники и электросушители. По итогам проверки директор спортшколы Оксана Чеклецова привлечена к ответственности по ст 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В начале сентября несколько воспитанников СШОР «Орленок» пожаловались на плохое самочувствие: головные боли, тошноту и затрудненное дыхание во время нахождения на льду. После этого тренировки на ледовой арене были временно приостановлены, а руководство спортшколы и Роспотребнадзор организовали проверку по факту произошедшего. Сейчас тренировочный процесс в спортшколе ведется в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной ухудшения самочувствия воспитанников пермской спортшколы олимпийского резерва «Орленок» в сентябре этого года стал этилбензол. Загрязняющие вещества были обнаружены в ледовой арене, раздевалке, а также на улице. Об этом сообщает прокуратура края по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора. «Проведенные исследования показали превышение содержания загрязняющего вещества (этилбензола) в воздухе закрытых помещений (ледовой арены, мужской раздевалки) и на улице», — сообщает надзорный орган в Telegram. Также прокуратура выяснила, что в помещениях медицинского назначения и раздевалках отсутствовала горячая вода, умывальники и электросушители. По итогам проверки директор спортшколы Оксана Чеклецова привлечена к ответственности по ст 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В начале сентября несколько воспитанников СШОР «Орленок» пожаловались на плохое самочувствие: головные боли, тошноту и затрудненное дыхание во время нахождения на льду. После этого тренировки на ледовой арене были временно приостановлены, а руководство спортшколы и Роспотребнадзор организовали проверку по факту произошедшего. Сейчас тренировочный процесс в спортшколе ведется в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...