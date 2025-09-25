Прокуратура выяснила, почему юные фигуристы в Перми почувствовали себя плохо

Причиной ухудшения самочувствия воспитанников пермской спортшколы олимпийского резерва «Орленок» в сентябре этого года стал этилбензол. Загрязняющие вещества были обнаружены в ледовой арене, раздевалке, а также на улице. Об этом сообщает прокуратура края по итогам проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора.
«Проведенные исследования показали превышение содержания загрязняющего вещества (этилбензола) в воздухе закрытых помещений (ледовой арены, мужской раздевалки) и на улице», — сообщает надзорный орган в Telegram. Также прокуратура выяснила, что в помещениях медицинского назначения и раздевалках отсутствовала горячая вода, умывальники и электросушители. По итогам проверки директор спортшколы Оксана Чеклецова привлечена к ответственности по ст 6.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
В начале сентября несколько воспитанников СШОР «Орленок» пожаловались на плохое самочувствие: головные боли, тошноту и затрудненное дыхание во время нахождения на льду. После этого тренировки на ледовой арене были временно приостановлены, а руководство спортшколы и Роспотребнадзор организовали проверку по факту произошедшего. Сейчас тренировочный процесс в спортшколе ведется в штатном режиме.
