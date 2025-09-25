В Перми из-за пожара эвакуировали школу

В Перми в пятницу, 26 сентября, произошло возгорание в школе №64. Информацию публикуют в соцсети очевидцы.Судя по кадрам, учащиеся были эвакуированы из здания образовательного учреждения. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю агентству сообщили, что сообщение о пожаре в школе поступило оперативному дежурному в 11:50.
«Сообщение о пожаре в образовательном учреждении на улице Ласьвинская в Перми поступило 26 сентября в 11 часов 50 минут. К месту пожара были направлены 42 человек личного состава и 11 единиц техники. До прибытия подразделений пожарной охраны из здания были эвакуированы 506 человек, из них 436 учащихся», — рассказали в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано огнеборцами МЧС России школьным огнетушителем. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!