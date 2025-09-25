25 сентября 2025

В Перми из-за пожара эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные справились с огнем с помощью огнетушителя (архивное фото)
Пожарные справились с огнем с помощью огнетушителя (архивное фото) Фото:

В Перми в пятницу, 26 сентября, произошло возгорание в школе №64. Информацию публикуют в соцсети очевидцы.Судя по кадрам, учащиеся были эвакуированы из здания образовательного учреждения. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю агентству сообщили, что сообщение о пожаре в школе поступило оперативному дежурному в 11:50. 

«Сообщение о пожаре в образовательном учреждении на улице Ласьвинская в Перми поступило 26 сентября в 11 часов 50 минут. К месту пожара были направлены 42 человек личного состава и 11 единиц техники. До прибытия подразделений пожарной охраны из здания были эвакуированы 506 человек, из них 436 учащихся», — рассказали в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано огнеборцами МЧС России школьным огнетушителем. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в пятницу, 26 сентября, произошло возгорание в школе №64. Информацию публикуют в соцсети очевидцы.Судя по кадрам, учащиеся были эвакуированы из здания образовательного учреждения. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю агентству сообщили, что сообщение о пожаре в школе поступило оперативному дежурному в 11:50.  «Сообщение о пожаре в образовательном учреждении на улице Ласьвинская в Перми поступило 26 сентября в 11 часов 50 минут. К месту пожара были направлены 42 человек личного состава и 11 единиц техники. До прибытия подразделений пожарной охраны из здания были эвакуированы 506 человек, из них 436 учащихся», — рассказали в ведомстве. Возгорание было ликвидировано огнеборцами МЧС России школьным огнетушителем. Площадь пожара составила один квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...