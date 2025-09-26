История с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти получила неожиданный поворот

Сын подозреваемой по делу о самогоне-убийце заявил о невиновности матери
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сын обвиняемой в отравлении самогоном в Ленобласти заявил о ее невиновности
Сын обвиняемой в отравлении самогоном в Ленобласти заявил о ее невиновности Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Сын женщины, задержанной по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, утверждает, что мать оклеветали. По его словам, изъятый самогонный аппарат десятилетиями не использовался. Об этом журналистам URA.RU рассказал мужчина.

«Это аппарат моей бабушки, лежавший на чердаке, и им очень давно никто не пользовался. Он уже был заржавевший, покрытый окисью, хранился как реликвия, как самовар», — заявил сын подозреваемой Антон С.

Антон С. также сообщил, что его 60-летняя мать, воспитатель-дефектолог Ольга, не знакома с другим задержанным — 79-летним Николаем Бойцовым. По версии сына, Бойцов мог назвать ее фамилию «по старой памяти», так как ранее имел дела с покойным мужем женщины.

Директор детского сада, где работает подозреваемая, охарактеризовала ее как прекрасного специалиста с множеством грамот, не имевшего нареканий. По последним данным МВД, по делу о массовом отравлении задержаны двое подозреваемых.

В то же время в Ленинградской области число жертв, скончавшихся в результате употребления суррогатного алкоголя, возросло до 19. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на информацию, предоставленную областным комитетом по здравоохранению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын женщины, задержанной по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, утверждает, что мать оклеветали. По его словам, изъятый самогонный аппарат десятилетиями не использовался. Об этом журналистам URA.RU рассказал мужчина. «Это аппарат моей бабушки, лежавший на чердаке, и им очень давно никто не пользовался. Он уже был заржавевший, покрытый окисью, хранился как реликвия, как самовар», — заявил сын подозреваемой Антон С. Антон С. также сообщил, что его 60-летняя мать, воспитатель-дефектолог Ольга, не знакома с другим задержанным — 79-летним Николаем Бойцовым. По версии сына, Бойцов мог назвать ее фамилию «по старой памяти», так как ранее имел дела с покойным мужем женщины. Директор детского сада, где работает подозреваемая, охарактеризовала ее как прекрасного специалиста с множеством грамот, не имевшего нареканий. По последним данным МВД, по делу о массовом отравлении задержаны двое подозреваемых. В то же время в Ленинградской области число жертв, скончавшихся в результате употребления суррогатного алкоголя, возросло до 19. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на информацию, предоставленную областным комитетом по здравоохранению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...