История с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти получила неожиданный поворот

Сын женщины, задержанной по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, утверждает, что мать оклеветали. По его словам, изъятый самогонный аппарат десятилетиями не использовался. Об этом журналистам URA.RU рассказал мужчина.
«Это аппарат моей бабушки, лежавший на чердаке, и им очень давно никто не пользовался. Он уже был заржавевший, покрытый окисью, хранился как реликвия, как самовар», — заявил сын подозреваемой Антон С.
Антон С. также сообщил, что его 60-летняя мать, воспитатель-дефектолог Ольга, не знакома с другим задержанным — 79-летним Николаем Бойцовым. По версии сына, Бойцов мог назвать ее фамилию «по старой памяти», так как ранее имел дела с покойным мужем женщины.
Директор детского сада, где работает подозреваемая, охарактеризовала ее как прекрасного специалиста с множеством грамот, не имевшего нареканий. По последним данным МВД, по делу о массовом отравлении задержаны двое подозреваемых.
В то же время в Ленинградской области число жертв, скончавшихся в результате употребления суррогатного алкоголя, возросло до 19. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на информацию, предоставленную областным комитетом по здравоохранению.
