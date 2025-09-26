У прокурора Челябинской области появился новый заместитель

У прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера появился новый заместитель: вместо ушедшего на повышение Дениса Ситникова прибыл Дмитрий Дениш. Информация появилась на сайте регионального ведомства.
«Заместитель прокурора области старший советник юстиции Дениш Дмитрий Владимирович», — указано на сайте. Прокурор прибыл в Челябинскую область из Приморского края.
Дениш 20 лет работает в органах прокуратуры. Службу начал после окончания Дальневосточного государственного университета. До 2007 года работал следователем в прокуратуре Красноармейского района Приморского края, после стал старшим помощником районного прокурора. В 2009 году был назначен на должность заместителя руководителя Пожарского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю. А через год перебрался в Хорольский район, где со временем также дорос до должности зама. В 2014 году стал прокурором Лазовского района, а через пять лет возглавил ведомство в Партизанске. Последним местом службы до перевода в Челябинскую область стала прокуратура Уссурийска.
