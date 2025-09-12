Заместитель челябинского прокурора Ситников пошел на повышение

Денис Ситников, занимавший пост заместителя прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера, пропал с сайта надзорного ведомства. По данным URA.RU, он пошел на повышение, получив пост в структуре Генеральной прокуратуры РФ.
«Ситникова назначили заместителем одного из отделов в структуре Генпрокуратуры РФ. Он уже приступил к выполнению обязанностей», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там подтвердили информацию, воздержавшись от подробных комментариев.
Ситникову 40 лет. В прокуратуре Челябинской области он работал с 2021 года. До этого служил в прокуратуре Кургана — заведовал отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства.
