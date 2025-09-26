В Челябинске выросли цены на поездки в Египет и по России. Инфографика

Слетать в Египет стало дороже
Слетать в Египет стало дороже

Челябинскстат зафиксировал рост стоимости путешествий по России и в Египет. Об этом сообщается в отчете ведомства за август.

«По сравнению с декабрем индекс потребительских цен на услуги составил 107,99%. При этом больше всего подорожали экскурсионные туры по России. Индекс составил 148,11%. В то же время снизилась стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии. Индекс поездок в отдельные страны — 59,95% к уровню декабря», — говорится в отчете ведомства.

При этом по сравнению с июлем в августе выросли цены на поездку на отдых в Египет. Индекс роста стоимости составил 117,87%. Поездки в страны Закавказья подешевели, коэффициент — 92,12%. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования по сравнению с июлем подешевел и составил 71,18%. В среднем за месяц стоимость услуг почти не изменилась и составила 99,44%.

Экскурсионный тур по России подорожал почти в полтора раза
Экскурсионный тур по России подорожал почти в полтора раза
Фото:
В среднем индекс цен на услуги за месяц почти не изменился
В среднем индекс цен на услуги за месяц почти не изменился
Фото:

