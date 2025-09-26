В СК оценили вероятность диверсии в ДТП с фурой и поездом в Смоленской области

Версия о диверсии не рассматривается в рамках расследования уголовного дела по факту столкновения грузового автомобиля и товарного поезда в Смоленской области, об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Инцидент произошел утром 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки.
«Расследование ведется по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, версия о диверсии следствием не рассматривается», — сообщили в СК на транспорте. Предварительно установлено что водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, пытаясь пересечь пути перед приближающимся поездом.
В результате столкновения локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, из них 16 загорелись. Пострадала локомотивная бригада — машинист и помощник машиниста были госпитализированы с травмами средней тяжести. По данным следствия, водитель грузовика погиб на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК РФ). Ранее из-за этого происшествия движение поездов на участке между станциями Рудня и Голынки было временно приостановлено, а пассажирский поезд Смоленск — Заольша отменен. В ликвидации последствий схода и возгорания 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо, участвовали пожарные и восстановительные бригады.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.