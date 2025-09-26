Возбуждено дело по факту столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи возбудили дело после смертельного столкновения фуры с поездом под Смоленском
Следователи возбудили дело после смертельного столкновения фуры с поездом под Смоленском Фото:
новость из сюжета
Фура столкнулась с грузовым поездом с горючими материалами в Смоленской области

В Смоленской области возбуждено уголовное дело после столкновения грузовика с товарным поездом — ДТП привело к сходу вагонов и пожару. Об этом сообщили в следственных органах.

«Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в telegram-канале Западного межрегионального следственного управление на транспорте СК России.

ЧП произошло 26 сентября на переезде на 439 км перегона Рудня-Голынки. По предварительным данным, водитель большегруза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед движущимся составом. В результате мощного удара произошел сход нескольких вагонов с рельсов с последующим возгоранием. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и оперативные группы. В настоящее время организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее в результате этого инцидента движение поездов на участке между станциями Рудня и Голынки было временно приостановлено, а поезд Смоленск — Заольша отменен. 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо, сошли с рельсов и загорелись, в ликвидации последствий участвовали пожарные и восстановительные бригады. Следственные действия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Смоленской области возбуждено уголовное дело после столкновения грузовика с товарным поездом — ДТП привело к сходу вагонов и пожару. Об этом сообщили в следственных органах. «Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в telegram-канале Западного межрегионального следственного управление на транспорте СК России. ЧП произошло 26 сентября на переезде на 439 км перегона Рудня-Голынки. По предварительным данным, водитель большегруза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед движущимся составом. В результате мощного удара произошел сход нескольких вагонов с рельсов с последующим возгоранием. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и оперативные группы. В настоящее время организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и причин трагедии. Ранее в результате этого инцидента движение поездов на участке между станциями Рудня и Голынки было временно приостановлено, а поезд Смоленск — Заольша отменен. 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо, сошли с рельсов и загорелись, в ликвидации последствий участвовали пожарные и восстановительные бригады. Следственные действия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...