Возбуждено дело по факту столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

В Смоленской области возбуждено уголовное дело после столкновения грузовика с товарным поездом — ДТП привело к сходу вагонов и пожару. Об этом сообщили в следственных органах.
«Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в telegram-канале Западного межрегионального следственного управление на транспорте СК России.
ЧП произошло 26 сентября на переезде на 439 км перегона Рудня-Голынки. По предварительным данным, водитель большегруза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед движущимся составом. В результате мощного удара произошел сход нескольких вагонов с рельсов с последующим возгоранием. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и оперативные группы. В настоящее время организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и причин трагедии.
Ранее в результате этого инцидента движение поездов на участке между станциями Рудня и Голынки было временно приостановлено, а поезд Смоленск — Заольша отменен. 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо, сошли с рельсов и загорелись, в ликвидации последствий участвовали пожарные и восстановительные бригады. Следственные действия продолжаются.
