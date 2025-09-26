Авторы YouTube-канала Kreosan задержаны в Японии

Авторы YouTube-канала Kreosan задержаны за проникновение в зону у АЭС «Фукусима»
Блогеры проникли в запрещенную зону, где снимали контент для своего YouTube-канала
Блогеры проникли в запрещенную зону, где снимали контент для своего YouTube-канала

Авторы известного украинского YouTube-канала Kreosan были задержаны японскими правоохранительными органами за незаконное проникновение в зону отчуждения рядом с аварийной атомной электростанцией «Фукусима». Об этом сообщили сразу несколько telegram-каналов.

"По данным полиции, трое граждан Украины проникли в зону отчуждения в районе Фукусимской АЭС и заняли там выселенный дом", — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале "Осторожно, новости".

Согласно сообщению японской полиции, 24 сентября в закрытом для посещения поселке Окума был задержан гражданин, являющийся создателем украинского YouTube-канала с аудиторией в 6,5 миллиона подписчиков. В качестве доказательств сотрудники правоохранительных органов предоставили видеозаписи, на которых задержанные распивают чай в одном из домов и осматривают вещи, оставленные прежними жильцами.

Свою вину блогеры признали. В их числе Александр Крюков, известный как Kreosan — выходец из Луганска и создатель научно-популярного контента. С началом специальной военной операции он начал путешествовать за пределами своей страны. Посол Украины в Японии принес официальные извинения за действия задержанных, подчеркнув, что подобное не должно было произойти.

