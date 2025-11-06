Путин: детские отборочные турниры должны быть бесплатными
06 ноября 2025 в 21:34
Президент России Владимир Путин сообщил. что детские отборочные турниры и соревнования для получения разрядов должны быть бесплатными. Об этом он сказал на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
