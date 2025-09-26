В ХМАО прошел первый снегопад. Видео

В Нижневартовске выпал первый в этом году снег
В Нижневартовске выпал первый в этом году снег

В Нижневартовске выпал первый в этом году снег. Из-за похолодания и ветра жители жаловались на пронизывающий мороз, сообщили читатели URA.RU.

«Снег разошелся, город засыпает. На улице очень холодно, ветер сильный», — рассказал очевидец.

Также в Урае осадки оказались более интенсивными — там прошел сильный град. «Жители прячутся под остановками. Где-то град даже повредил машины», — рассказал читатель из Урая.

По данным гидрометцентра Югры, ночью 27 сентября температура в регионе опустится до -1...-6°С. В ближайшие дни в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Температурный режим сохранится: ночью -3...-8°С, днем +3...+8°С.

