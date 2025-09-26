В Нижневартовске выпал первый в этом году снег. Из-за похолодания и ветра жители жаловались на пронизывающий мороз, сообщили читатели URA.RU.
«Снег разошелся, город засыпает. На улице очень холодно, ветер сильный», — рассказал очевидец.
Также в Урае осадки оказались более интенсивными — там прошел сильный град. «Жители прячутся под остановками. Где-то град даже повредил машины», — рассказал читатель из Урая.
По данным гидрометцентра Югры, ночью 27 сентября температура в регионе опустится до -1...-6°С. В ближайшие дни в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Температурный режим сохранится: ночью -3...-8°С, днем +3...+8°С.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!