В ЕС раскритиковали Трампа за слова о границах Украины

В Евросоюзе (ЕС) назвали ошибочным заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украина якобы сможет вернуть свои прежние границы благодаря поддержке интеграционного объединения. Об этом пишет испанская газета Pais.
«Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить <...> (старые границы — прим. URA.RU), звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», — сказано в сообщении. Газета ссылается на одного из источника в Брюсселе.
На полях Генассамблеи ООН Трамп выразил мнение, что Украина имеет возможность восстановить границы 1991 года. Однако профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен придерживается противоположной точки зрения: по его словам, Украина не только не сможет вернуть утраченные территории, но и рискует полностью утратить государственность. Эксперт также отметил, что заявление президента США в поддержку Украины прозвучало слишком поздно и было сформулировано не в той форме, которая могла бы повлиять на ситуацию. По мнению Малинена, действия администрации Белого дома можно расценивать как практически полный провал, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.