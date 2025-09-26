Путин и Лукашенко объявили о важной сделке

Лукашенко объявил о сделке по нефти и газу с Россией
Лукашенко заявил, что договоренности по нефти и газу будут заключены на пять лет
Лукашенко заявил, что договоренности по нефти и газу будут заключены на пять лет Фото:

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли принципиальных договоренностей по поставкам российского газа на пятилетний период. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам после переговоров в Кремле.

«По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет, по газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы, уже на пятилетку практически, вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку», — заявил глава Белоруссии корреспонденту Белта.

Встреча лидеров прошла в Москве и была посвящена обсуждению широкого круга вопросов, в том числе энергетического сотрудничества двух стран. По словам Лукашенко, стороны обсудили международную и региональную повестку, уделив особое внимание ситуации на Украине. Ранее представители обеих стран неоднократно подчеркивали важность выработки долгосрочных соглашений для обеспечения стабильности экономики Беларуси и прогнозируемости цен на энергоресурсы. Переговоры о новых условиях поставок велись последние несколько месяцев и сопровождались консультациями профильных министерств.

