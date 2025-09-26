Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма

Инженер телеканала «Матч ТВ» Сергей Пименов арестован по решению Останкинского районного суда Москвы по обвинению в финансировании терроризма. По данным следствия, Пименов совершил денежный перевод в адрес движения «Артподготовка» (признано в России террористической организацией).
«Я не знал, кто такой Вячеслав Мальцев (признан в РФ иноагентом), давно работаю на телевидении и пользуюсь заслуженным уважением», — сказал обвиняемый в суде. Он также подчеркнул, что неоднократно оказывал поддержку участникам специальной военной операции и после задержания самостоятельно написал явку с повинной.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало перечисление средств на счет «Артподготовки». В материалах дела отмечается, что Пименов высказал готовность сотрудничать со следствием, тем не менее он был арестован до 23 ноября. Официальные комментарии со стороны пресс-службы «Матч ТВ» и силовых органов на данный момент отсутствуют.
