WP: Иран после ударов Израиля строит секретный военный объект в Исфахане

Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свежие спутниковые снимки. По данным издания, интенсивность работ на стратегическом объекте выросла в последние месяцы, после ударов США по ядерной инфраструктуре Исламской республики в Исфахане, Натанзе и Фордо.
Как отмечает The Washington Post, достоверное предназначение объекта пока неизвестно. Однако эксперты, на которых ссылается издание, допускают, что он может быть связан с производством или хранением центрифуг для обогащения урана, либо непосредственно с процессами обогащения. «Работы под горой Коланг велись с 2020 года, но их темпы заметно выросли после недавних атак», — говорится в публикации газеты.
В материале уточняется, что объект расположен недалеко от города Натанз — одного из ключевых центров иранской ядерной программы. Ранее иранские власти открыто заявляли, что подземная инфраструктура может быть использована для производства компонентов ядерных центрифуг. Однако зарубежные специалисты не исключают расширения функционала объекта в условиях нарастающего военного давления на Иран.
Ситуация вокруг иранской ядерной программы обострилась летом 2025 года. В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, после чего последовали ответные удары. 22 июня США нанесли авиаудары по иранским объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. В ответ Исламская республика атаковала крупнейшую американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп заявил о согласовании режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Перемирие вступило в силу 24 июня. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки практически не представляется возможным.
