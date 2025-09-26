Верховный лидер Ирана Хаменеи: с США невозможно вести переговоры

Иранский лидер раскритиковал США
Вести переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки практически невозможно. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.
«С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал Хаменеи в соцсети X. Он добавил, что США постоянно нарушают обещания.
Ранее президент США Дональд Трамп планировал предложить Ирану «последний шанс» вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Однако планы американской стороны менялись.
