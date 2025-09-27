США жестко наказали президента Колумбии из-за его обращения к американцам

Президенту Колумбии Густаво Петро аннулировали визу в Соединенные Штаты Америки из-за его публичных заявлений в Нью-Йорке, которые, по данным Вашингтона, содержали призывы к неповиновению военных и насилию. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба госдепартамента США.
«Ранее президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», — говорится в сообщении госдепартамента. Оно размещено в X.
Накануне в Нью-Йорке сообщалось о массовых протестах против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прибывшего на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Сам Густаво Петро также находился с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в международных мероприятиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.