Президент Колумбии раскритиковал соотечественников, воюющих в ВСУ

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Президент Колумбии раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину
Президент Колумбии раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Украины. Свое заявление глава государства сделал после публикации одного из российских СМИ, в которой сообщалось о вербовке граждан Колумбии для участия в боевых действиях.

«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — подчеркнул Петро. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что граждане Колумбии, завербованные Украиной и ее союзниками, отправляются в Европу организованными группами численностью от 50 человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По словам дипломата, эти «солдаты удачи» перебрасываются за границу с намерением вступить в ряды украинской армии, пишет RT.

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Президент Колумбии Густаво Петро публично осудил практику отправки колумбийских наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Украины. Свое заявление глава государства сделал после публикации одного из российских СМИ, в которой сообщалось о вербовке граждан Колумбии для участия в боевых действиях. «Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — подчеркнул Петро. Его слова передает РИА Новости.  Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил, что граждане Колумбии, завербованные Украиной и ее союзниками, отправляются в Европу организованными группами численностью от 50 человек для участия в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По словам дипломата, эти «солдаты удачи» перебрасываются за границу с намерением вступить в ряды украинской армии, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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