В Нью-Йорке начались протесты

В Нью-Йорке проходят массовые протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прибывшего на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Информацию об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«В Нью-Йорке проходят протесты против израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который прибыл на Генассамблею ООН», — сказано в сообщении. Он опубликован в telegram-канале «Вести».
Отмечается, что сторонники палестинского движения собрались на Парк-авеню в Манхэттене у места проживания израильской делегации. Протестующие в течение всей ночи пытались нарушить покой премьер-министра Израиля.
Ранее ряд делегаций продемонстрировали протест, покинув зал Генассамблеи ООН в момент, когда Нетаньяху начал свое выступление на общеполитических дебатах. Дипломатические представители встали и организованно вышли из зала после объявления о выходе Нетаньяху на трибуну. Во время появления израильского премьера в зале также продолжительное время звучали возгласы неодобрения. Среди покинувших мероприятие преобладали представители арабских государств. Кроме того, часть делегаций изначально отказались присутствовать на выступлении главы израильского правительства. Как и годом ранее, Нетаньяху обращается к аудитории, значительная часть мест в которой остается пустой.
