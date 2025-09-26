Пермяки стали массово вывозить своих питомцев за границу

С начала 2025 года из Пермского края за границу вывезли 161 домашнее животное, включая кошек, собак и коз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Управление Россельхознадзора оформило ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 161 животного-компаньона из Пермского края за рубеж. С 19 июня по 25 сентября 2025 года вывезены 34 кошки, 113 собак и 14 коз. Странами назначения стали Абхазия, Индия, Азербайджан, Беларусь, Испания, Сербия, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, США, Грузия, Таиланд, Германия и Турция. За аналогичный период прошлого года из региона вывезли 111 животных», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Все питомцы прошли чипирование, 30-дневный карантин, необходимые вакцинации и обработки. На животных оформлены экспортные ветеринарные сертификаты, подтверждающие эпизоотическое благополучие. Ведомство рекомендует владельцам заранее оформлять заявки в системе ГИС «E-cert» для ускорения процедуры.
