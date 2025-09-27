В Ленинградской области «торговцам смерти» предъявили обвинения

СК Ленинградской области предъявил обвинение двум жителям после сбыта спирта
В Ленинградской области предъявили обвинения двум человек, которые сбывали спирт
Двум жителям Ленинградской области предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

«В Ленинградской области двум местным жителям предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц», — передает Следком. По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемые реализовали на территории Сланцевского района алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт. После ее употребления несколько человек скончались, еще часть пострадавших находятся в больнице

К расследованию подключены следователи отдела по расследованию особо важных дел и заместитель руководителя следственного управления. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, координация работы осуществляется лично руководителем управления Сергеем Сазиным. В ходе обысков, проведенных совместно с сотрудниками полиции, изъяты канистры с подозрительной спиртосодержащей жидкостью. Возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что в городе Сланцы зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем. Тогда в результате скончались 19 человек, еще один пострадавший — в тяжелом состоянии.

