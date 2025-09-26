Там торговали смертью: жители каких регионов погибли из-за контрафактного алкоголя

В городе Сланцы Ленинградской области зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 19 человек, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. По подозрению в причастности к инциденту задержаны 60-летняя воспитательница детского сада Ольга Степанова и 78-летний Николай Бойцов, по вине которого была отравлена его супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело.
За последние десять лет это далеко не первая ситуация массового отравления контрафактным алкоголем. Крупнейшим случаем в постсоветский период считается инцидент с употреблением настойки «Боярышник», произошедший в Иркутске в 2016 году. В результате этого происшествия пострадали 122 человека, из которых 74 скончались. Еще один серьезный эпизод массового отравления был зафиксирован в Оренбургской области в 2021 году. Тогда отравились не менее 67 человек, число погибших составило около 34.
Кроме того, в декабре 2021 года в Екатеринбурге произошел еще один резонансный случай отравления, в результате которого погибли 18 человек. В период с июня по сентябрь 2023 года вследствие употребления алкоголя под названием «Мистер Сидр», содержащего метиловый спирт, скончались 50 человек. В результате данного инцидента пострадали 66 жителей Самарской, Нижегородской и Ульяновской областей. Кроме того, случаи отравления были зафиксированы на территории Удмуртии. В конце июля 2025 года фиксировалось смертельные случаи от употребления паленой чачи, которую продавали в Сочи. URA.RU рассказывает о самых громких случаях отравления нелегальным алкоголем за последнее десятилетие.
Иркутск, 2016 год
В Иркутске 19 декабря 2016 года произошло массовое отравление спиртосодержащим косметическим средством для ванн «Боярышник», в результате которого погибли 76 человек. Общее число пострадавших достигло 123 человек. Этот инцидент стал крупнейшим случаем отравления подобными веществами в современной российской истории по количеству жертв.
В промежутке с февраля 2018 года по январь 2020 года пятеро жителей Иркутска, среди которых владелец торгового павильона, продавец и еще трое граждан, были признаны виновными в распространении суррогатной продукции. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от двух с половиной до трех лет с отбыванием наказания в колонии. В августе 2020 года Ленинский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор еще семи лицам, установив их причастность к производству и реализации фальсифицированного средства «Боярышник».
Следствием установлено, что в период с ноября по декабрь 2016 года осужденные приобрели порядка 160 литров метилового спирта, на основе которого кустарным способом изготовили «Боярышник» и осуществляли его сбыт на территории Иркутска. Судом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Оренбургская область, 2018 год
В период с 6 по 18 октября 2021 года на территории Оренбургской области вследствие употребления суррогатного алкоголя, содержащего метанол, скончались 36 человек, еще 20 получили отравления различной степени тяжести. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выявили два склада и производственный пункт, размещенный в частном жилом доме в Орске. В общей сложности было изъято порядка 3 тысяч литров жидкости, содержащей спирт.
В результате задержаний были взяты под стражу 15 человек, из которых 11 впоследствии арестовали или поместили под домашний арест. Осенью 2022 года районные суды Орска и Оренбургской области признали виновными шестерых фигурантов уголовного дела, связанного с отравлением, и назначили им различные сроки наказания: от полутора лет условно до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Обвинения были выдвинуты еще против пяти фигурантов дела. В отношении одного из них уголовное производство было выделено в отдельное делопроизводство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Советский районный суд города Орска 22 февраля 2023 года признал 30-летнего жителя города виновным в незаконном сбыте суррогатного алкоголя, приговорив его к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к уплате штрафа в размере 2,1 миллиона рублей.
Екатеринбург, 2021 год
На территории Чкаловского района Екатеринбурга группа лиц с 7 по 14 октября 2021 года осуществляла сбыт метилового спирта населению. В результате употребления этого вещества от токсического отравления скончались 44 человека, еще семеро получили различные степени отравления. По факту произошедшего были задержаны и заключены под стражу шесть мужчин и одна женщина.
По данным следствия, в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые осуществляли поставки и сбыт продукции, в которой содержание метилового спирта превышало установленные нормативы. На скамье подсудимых оказались семь человек. Согласно решению суда, они были приговорены к различным срокам лишения свободы — от 3 до 6,5 лет. Один из обвиняемых получил условное наказание сроком на 3 года, остальные осуждены к реальному лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Отравление «Мистером сидром», 2023 год
СК РФ в 2025 году обнародовал новые сведения в рамках расследования уголовного дела, связанного с массовым отравлением напитком «Мистер сидр». По данным следствия, изготовление и сбыт фальсифицированной продукции были организованы Анаром Гусейновым и Артемом Айрапетяном с 2023 года.
С целью оптимизации затрат и экономии времени мужчины преднамеренно отказались от традиционного метода производства напитка, предусматривающего длительный процесс брожения яблочного сусла. Вместо этого они использовали растворимый сок, в который добавляли этиловый спирт. Для реализации данной схемы Айрапетян в 2023 году приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также у Ивана Гребенкина не менее четырех тысяч литров спирта. Указанный спирт был похищен этими лицами со склада ГУ МВД России по Самарской области и не имел сопроводительных документов.
Приобретенный спирт, качество и безопасность которого сообщники не проверили, оказался метанолом. Из этого сырья было произведено 48 тысяч литров сидра под марками «Мистер сидр» и «Лето сидр». Готовый продукт разливали по бутылкам с этикетками, содержащими недостоверные сведения о составе напитка.
Суд установил, что обвиняемые реализовали свыше 30 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, который поступил в торговые точки на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления данного продукта отравление привело к гибели 50 человек, еще 66 пострадали.
Артем Айрапетян был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Изготовитель «Мистер Сидра» Анар Гусейнов получил девять лет лишения свободы.
Сочи, 2025 год
В Краснодарском крае в конце июля 2025 года на территории федерального округа Сириус был зафиксирован ряд трагических инцидентов, вызванных употреблением некачественного алкогольного продукта. Одними из первых жертв стала семья из Комсомольска-на-Амуре, купившая паленую чачу на рынке «Казачий» и употребившая ее накануне своего отъезда.
Во время поездки домой на поезде женщине внезапно стало хуже: сначала она потеряла возможность передвигаться, затем лишилась зрения и впала в бессознательное состояние. Скончалась она 27 июля. Спустя несколько дней умер и ее муж. У супругов остались две дочери. После стало известно о том, что количество пострадавших увеличилось.
В первых числах августа в «Сириусе» сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жительниц по подозрению в участии в отравлении людей самодельным спиртным. Уже 7 августа Адлерский районный суд города Сочи принял решение о заключении подозреваемых, которым 30 и 71 год, под стражу до 4 октября 2025 года включительно в качестве меры пресечения.
Как установило следствие, подозреваемые осуществляли сбыт алкогольной продукции, заведомо зная о ее кустарном происхождении и несоответствии установленным нормам безопасности для жизни и здоровья граждан. По предварительной информации, употребление данного алкоголя привело к гибели не менее 13 человек. 11 августа появилась информация о закрытии рынка «Казачий», а в начале сентября стало известно о его сносе.
Ленобласть, 2025 год
В городе Сланцы Ленинградской области зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 19 человек, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. По подозрению в причастности к произошедшему задержаны 60-летняя воспитательница детского сада Ольга Степанова и 78-летний Николай Бойцов, по вине которого, как предполагается, погибла его супруга. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Семья Ольги Степановой настаивает на ее невиновности. Как утверждает сын задержанной, реализацией суррогатного алкоголя занимались знакомые бывшего мужа Степановой. Позже выяснилось, что в доме у женщины был обнаружен самогонный аппарат крупная партия емкостей для жидкости.
