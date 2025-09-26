Пермский суд оставил в силе приговор приемным родителям, инсценировавшим ограбление воспитанницы

Пермский краевой суд оставил в силе приговор приемным родителям из Кунгура, осужденным за инсценировку ограбления своей воспитанницы с целью хищения ее денег. Об этом сообщается на сайте суда.
«Пермский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу приемных родителей из Кунгура, оставив без изменения приговор первой инстанции. Кунгурский городской суд ранее признал пару виновной в инсценировке ограбления их 18-летней воспитанницы с целью хищения 169 тысяч рублей — алиментов, которые девушка получила после совершеннолетия. Приемная мать приговорена к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима, ее супруг — к 1 году 10 месяцам условно», — рассказали в суде.
В апелляции осужденная и ее адвокат оспаривали наличие предварительного сговора, однако краевой суд подтвердил, что действия по удержанию потерпевшей и хищению денег были заранее спланированы. С осужденных также взыскана украденная сумма в полном объеме.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении уроженца Башкирии за разбойное нападение на таксиста в Перми. Решение суда первой инстанции о назначении 5,5 лет колонии строгого режима не изменено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!