Губернатор Чувашии Николаев: БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Утром 27 сентября на территории Чувашии беспилотник ВСУ попытался атаковать нефтеперекачивающую станцию вблизи поселка Конар Цивильского округа. В результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор республики Олег Николаев. 

«Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал он в telegram-канале

Кроме того, отмечается, что зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Деятельность станции временно приостановлена. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности региона и его жителей. Ситуация находится под полным контролем оперативного штаба, уточнил Николаев. 

В ночь на 27 сентября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотников Украины в шести регионах страны. В Минобороны сообщили, что наибольшее число дронов — 27 единиц — было ликвидировано в воздушном пространстве Ростовской области. В Брянской области сбито восемь беспилотников, по шесть аппаратов уничтожено в Астраханской и Воронежской областях, пять — в Волгоградской. В Курской области были нейтрализованы два дрона, еще один беспилотник был перехвачен над Белгородским регионом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 27 сентября на территории Чувашии беспилотник ВСУ попытался атаковать нефтеперекачивающую станцию вблизи поселка Конар Цивильского округа. В результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор республики Олег Николаев.  «Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал он в telegram-канале.  Кроме того, отмечается, что зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Деятельность станции временно приостановлена. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности региона и его жителей. Ситуация находится под полным контролем оперативного штаба, уточнил Николаев.  В ночь на 27 сентября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотников Украины в шести регионах страны. В Минобороны сообщили, что наибольшее число дронов — 27 единиц — было ликвидировано в воздушном пространстве Ростовской области. В Брянской области сбито восемь беспилотников, по шесть аппаратов уничтожено в Астраханской и Воронежской областях, пять — в Волгоградской. В Курской области были нейтрализованы два дрона, еще один беспилотник был перехвачен над Белгородским регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...