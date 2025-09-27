Ночью над российским небом уничтожили более полусотни беспилотников

Минобороны: ПВО уничтожила 55 украинских беспилотников за ночь в шести регионах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО РФ поразили 55 дронов ВСУ в ночь на 27 сентября
Средства ПВО РФ поразили 55 дронов ВСУ в ночь на 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 27 сентября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного министерства. Оно размещено в Telegram.

Наибольшее количество беспилотников было сбито в Ростовской области — 27 аппаратов. В Брянской области уничтожено восемь дронов, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть, в Волгоградской — пять, в Курской области — два беспилотника. Еще один аппарат был перехвачен в небе над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, в ночь на 22 сентября, российские средства ПВО уже отражали массированную атаку беспилотников: тогда было уничтожено 114 украинских дронов в различных регионах страны, включая Ростовскую, Белгородскую, Астраханскую и другие области. Подобные попытки атак с использованием БПЛА на территории России продолжаются регулярно, отмечали в Минобороны РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 27 сентября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного министерства. Оно размещено в Telegram. Наибольшее количество беспилотников было сбито в Ростовской области — 27 аппаратов. В Брянской области уничтожено восемь дронов, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть, в Волгоградской — пять, в Курской области — два беспилотника. Еще один аппарат был перехвачен в небе над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее, в ночь на 22 сентября, российские средства ПВО уже отражали массированную атаку беспилотников: тогда было уничтожено 114 украинских дронов в различных регионах страны, включая Ростовскую, Белгородскую, Астраханскую и другие области. Подобные попытки атак с использованием БПЛА на территории России продолжаются регулярно, отмечали в Минобороны РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...