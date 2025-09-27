В аэропорту Казани массово задерживаются рейсы на вылет

В аэропорту Казани отменили и задержали ряд рейсов
В аэропорту Казани отменили и задержали ряд рейсов Фото:

В аэропорту Казани утром 27 сентября массово задерживаются и отменяются рейсы на вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло официального сайта международного аэропорта Казань. По данным ресурса, с самого утра изменились статусы рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Тбилиси, Сочи и другие направления.

Согласно табло, на утро 27 сентября отменены рейсы SU 1271 и SU 1269 в московский аэропорт Шереметьево. Задерживаются рейсы RT 631 в Петрозаводск, N4 244 в Санкт-Петербург (совмещенный с B2 2114), UT 317 в Грозный, FV 6200 (совмещенный с SU 6200) в Москву. Регистрация на некоторые рейсы продолжается, но вылеты происходят с опозданием. Аэропорт просит пассажиров прибывать заранее и быть готовыми к изменению времени отправления.

Утром 27 сентября в аэропорту Волгограда также было отмечено сразу несколько случаев отмены и задержки авиарейсов. Изменения в графике коснулись рейсов, следующих в Москву и Хургаду: часть воздушных судов не смогла вылететь по расписанию, а некоторые рейсы были полностью отменены.

