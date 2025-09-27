В Волгограде отменяют и задерживают рейсы после введенных ограничений

В аэропорту Волгограда утром 27 сентября отменены и задержаны сразу несколько рейсов. Об этом информирует онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Нарушения в расписании затронули рейсы в Москву и Хургаду — часть самолетов не вылетела вовремя, а некоторые рейсы вовсе отменены.
По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, отменены рейсы SU 1189 (Москва, Аэрофлот), SU 1185 (Москва, Аэрофлот) и FV 6426 (Москва). Кроме того, задерживаются рейсы NE 661 (Хургада, Nesma Airlines) и FV 6916 (Москва). В частности, самолет в Хургаду должен был вылететь в 01:30, но новый расчетный вылет перенесен на 13:00. Рейс FV 6916 с вылетом в 05:00 теперь ожидается только к 09:00. При этом некоторые рейсы других авиакомпаний по расписанию пока выполняются.
По информации представителей аэропорта, регистрация на задержанные рейсы начнется с опозданием. Пассажирам рекомендуется прибывать в терминал заранее и следить за обновлениями на сайте аэропорта. В зоне ожидания работают информационные стойки и сервисы поддержки.
Утром 27 сентября в астраханском аэропорту Нариманово и волгоградском аэропорту были временно ограничены перелеты, передает RT. Об этом информировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
