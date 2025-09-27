Скончалась актриса из «Глухаря» Гаврилова

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по фильмам «Мимино» и сериалу «Глухарь», скончалась на 75-м году жизни. О смерти артистки стало известно сегодня, 27 сентября, из сообщения Евгении Шевченко, опубликованного в социальных сетях.
«Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)», — сообщила Евгения Шевченко. Причина смерти актрисы не уточняется. Гаврилова будет кремирована, как решили ее близкие. На момент смерти актрисе было 74 года.
Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она завершила обучение в Театральном училище имени Б. Щукина, после чего была зачислена в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством Валентина Плучека. На сцене этого театра Гаврилова работала вплоть до 2011 года. Позднее она занималась преподаванием актерского мастерства в своем альма-матер.
Гаврилова получила широкую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. Ее профессиональное портфолио насчитывает 126 кинопроектов. В 1974 году актриса исполнила главную роль в фильме «Северная рапсодия», где ее партнерами по съемочной площадке стали Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин и другие выдающиеся артисты. В 1976 году она сыграла Ольгу, старшую сестру Жени, в экранизации «Тимур и его команда».
Помимо этого, Людмила Ивановна принимала участие в создании таких фильмов и телесериалов, как «Мимино», «Салон красоты», «Артистка из Грибова», «Катала», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Земский доктор», «Пенелопа», «Склифосовский» и многих других.
