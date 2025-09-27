Малахова нашли среди посетителей «Крокуса» во время теракта: последние новости о трагедии

Российского телеведущего Андрея Малахова нашли среди посетителей в концертном зале «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Об этом сообщали сами очевидцы, а также telegram-канал Mash. При этом сам шоумен потом прокомментировал эти слухи в ироничной манере, отметив, что не является поклонником «Пикник». Именно перед концертом этой группы и произошло нападение террористов. Последние новости с теракта в «Крокусе» — в материале URA.RU.
Малахов, Светлаков и дело о «Крокусе»
Согласно данным Mash, Андрей Малахов и Сергей Светлаков якобы находились в здании «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Журналисты ссылались на свои источники, а также на слова очевидцев. При этом сами артисты никак не афишировали свое присутствие. Затем тот же Mash написал, что Светлаков и Малахов оказались вне списка участников уголовного дела по факту теракта в подмосковном концертном зале. Причем авторы telegram-канала преподнесли информацию так, будто Малахов и Светлаков только потом пропали из дела.
Малахов иронично высказался о слухах
Через некоторое время телеведущий Андрей Малахов прокомментировал сообщения о своем возможном участии в деле по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он с иронией прокомментировал слухи о своем присутствии в зале на момент атаки. «Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы „Пикник“», — написал Малахов в telegram-канале. Светлаков же никак не отреагировал на информацию о своем присутствии в «Крокусе».
Сейчас в суде продолжается допрос свидетелей защиты — по информации Mash, их количество превышает 800 человек. Около 1,7 тысячи граждан признаны потерпевшими по делу, включая пострадавших и родственников погибших.
Последние новости о теракте
Близкие отрекаются от террористов
За последний месяц появились новые подробности по делу о теракте в «Крокусе» в целом. Например, родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отказались от общения с фигурантами процесса. Об этом сообщил один из участников слушаний во Втором западном окружном военном суде, где с августа 2024 года в закрытом режиме продолжается судебный процесс по резонансному делу.
Отмечается, что за весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из обвиняемых, сообщали РИА Новости, ссылаясь на источник. По словам последнего, за время процесса ни один из родственников не проявил инициативу к контакту с обвиняемыми.
О чем рассказали сами выжившие
В ходе судебных слушаний также раскрываются новые обстоятельства происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, некоторые посетители выжили, случайно покинув зал за минуты до атаки. Другие пытались остановить нападавших и были убиты на месте. Одна из потерпевших рассказала, что во время теракта ее супруг закрыл ее своим телом и погиб, спасая жену.
Причем свидетели отмечают, что террористы общались между собой на тюркском языке. Расследование трагедии продолжается, а судебный процесс по делу о теракте остается одним из самых закрытых и масштабных в современной истории России.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник», когда вооруженные нападавшие ворвались в зал и открыли огонь по зрителям. В результате трагедии погибли более 149 человек, пострадали более 600. Расследование и судебные слушания по делу продолжаются до сих пор.
