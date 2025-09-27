Малахова нашли среди посетителей «Крокуса» во время теракта: последние новости о трагедии

Малахов иронично отреагировал на пропажу из дела о теракте в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам очевидцев, в «Крогиусе» во время теракта присутствовал Андрей Малахов
По словам очевидцев, в «Крогиусе» во время теракта присутствовал Андрей Малахов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российского телеведущего Андрея Малахова нашли среди посетителей в концертном зале «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Об этом сообщали сами очевидцы, а также telegram-канал Mash. При этом сам шоумен потом прокомментировал эти слухи в ироничной манере, отметив, что не является поклонником «Пикник». Именно перед концертом этой группы и произошло нападение террористов. Последние новости с теракта в «Крокусе» — в материале URA.RU. 

Малахов, Светлаков и дело о «Крокусе»

Согласно данным Mash, Андрей Малахов и Сергей Светлаков якобы находились в здании «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Журналисты ссылались на свои источники, а также на слова очевидцев. При этом сами артисты никак не афишировали свое присутствие. Затем тот же Mash написал, что Светлаков и Малахов оказались вне списка участников уголовного дела по факту теракта в подмосковном концертном зале. Причем авторы telegram-канала преподнесли информацию так, будто Малахов и Светлаков только потом пропали из дела.

Малахов иронично высказался о слухах

Через некоторое время телеведущий Андрей Малахов прокомментировал сообщения о своем возможном участии в деле по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он с иронией прокомментировал слухи о своем присутствии в зале на момент атаки. «Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы „Пикник“», — написал Малахов в telegram-канале. Светлаков же никак не отреагировал на информацию о своем присутствии в «Крокусе».

Сейчас в суде продолжается допрос свидетелей защиты — по информации Mash, их количество превышает 800 человек. Около 1,7 тысячи граждан признаны потерпевшими по делу, включая пострадавших и родственников погибших.

Последние новости о теракте

Близкие отрекаются от террористов

За последний месяц появились новые подробности по делу о теракте в «Крокусе» в целом. Например, родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отказались от общения с фигурантами процесса. Об этом сообщил один из участников слушаний во Втором западном окружном военном суде, где с августа 2024 года в закрытом режиме продолжается судебный процесс по резонансному делу.

Отмечается, что за весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из обвиняемых, сообщали РИА Новости, ссылаясь на источник. По словам последнего, за время процесса ни один из родственников не проявил инициативу к контакту с обвиняемыми.

О чем рассказали сами выжившие

В ходе судебных слушаний также раскрываются новые обстоятельства происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, некоторые посетители выжили, случайно покинув зал за минуты до атаки. Другие пытались остановить нападавших и были убиты на месте. Одна из потерпевших рассказала, что во время теракта ее супруг закрыл ее своим телом и погиб, спасая жену.

Причем свидетели отмечают, что террористы общались между собой на тюркском языке. Расследование трагедии продолжается, а судебный процесс по делу о теракте остается одним из самых закрытых и масштабных в современной истории России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник», когда вооруженные нападавшие ворвались в зал и открыли огонь по зрителям. В результате трагедии погибли более 149 человек, пострадали более 600. Расследование и судебные слушания по делу продолжаются до сих пор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского телеведущего Андрея Малахова нашли среди посетителей в концертном зале «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Об этом сообщали сами очевидцы, а также telegram-канал Mash. При этом сам шоумен потом прокомментировал эти слухи в ироничной манере, отметив, что не является поклонником «Пикник». Именно перед концертом этой группы и произошло нападение террористов. Последние новости с теракта в «Крокусе» — в материале URA.RU.  Малахов, Светлаков и дело о «Крокусе» Согласно данным Mash, Андрей Малахов и Сергей Светлаков якобы находились в здании «Крокус Сити Холла» во время теракта в марте 2024 года. Журналисты ссылались на свои источники, а также на слова очевидцев. При этом сами артисты никак не афишировали свое присутствие. Затем тот же Mash написал, что Светлаков и Малахов оказались вне списка участников уголовного дела по факту теракта в подмосковном концертном зале. Причем авторы telegram-канала преподнесли информацию так, будто Малахов и Светлаков только потом пропали из дела. Малахов иронично высказался о слухах Через некоторое время телеведущий Андрей Малахов прокомментировал сообщения о своем возможном участии в деле по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он с иронией прокомментировал слухи о своем присутствии в зале на момент атаки. «Друзья, это что-то новенькое. Не припомню, чтобы я был замечен в рядах поклонников группы „Пикник“», — написал Малахов в telegram-канале. Светлаков же никак не отреагировал на информацию о своем присутствии в «Крокусе». Сейчас в суде продолжается допрос свидетелей защиты — по информации Mash, их количество превышает 800 человек. Около 1,7 тысячи граждан признаны потерпевшими по делу, включая пострадавших и родственников погибших. Последние новости о теракте Близкие отрекаются от террористов За последний месяц появились новые подробности по делу о теракте в «Крокусе» в целом. Например, родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» отказались от общения с фигурантами процесса. Об этом сообщил один из участников слушаний во Втором западном окружном военном суде, где с августа 2024 года в закрытом режиме продолжается судебный процесс по резонансному делу. Отмечается, что за весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из обвиняемых, сообщали РИА Новости, ссылаясь на источник. По словам последнего, за время процесса ни один из родственников не проявил инициативу к контакту с обвиняемыми. О чем рассказали сами выжившие В ходе судебных слушаний также раскрываются новые обстоятельства происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, некоторые посетители выжили, случайно покинув зал за минуты до атаки. Другие пытались остановить нападавших и были убиты на месте. Одна из потерпевших рассказала, что во время теракта ее супруг закрыл ее своим телом и погиб, спасая жену. Причем свидетели отмечают, что террористы общались между собой на тюркском языке. Расследование трагедии продолжается, а судебный процесс по делу о теракте остается одним из самых закрытых и масштабных в современной истории России. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник», когда вооруженные нападавшие ворвались в зал и открыли огонь по зрителям. В результате трагедии погибли более 149 человек, пострадали более 600. Расследование и судебные слушания по делу продолжаются до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...