Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали более 30 исков

Иски после теракта в Подмосковье направили несколько десятков человек
Иски после теракта в Подмосковье направили несколько десятков человек
Количество исков, поданных потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске, превысило 30. На очередном заседании в четверг еще двое потерпевших подали заявления о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Об этом рассказали участники судебного процесса.

«На заседании в четверг было еще двое потерпевших. Они заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда», — уточнило РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Суммы новых исков не разглашаются.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Тогда погибли 149 человек, пострадали 609, а ущерб оценили в 6 миллиардов рублей. Следствие установило финансовую связь между обвиняемыми, организаторами нападения и руководством террористической организации. На скамье подсудимых находятся 19 человек, к которым уже предъявлены гражданские иски на сумму 68 миллионов рублей.

