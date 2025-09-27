Симоньян раскрыла дату прощания с Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном состоится 29 сентября в 15:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Много людей пишут о возможности попрощаться... Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте», — сообщила Симоньян. О том, когда проститься с Кеосаяном она сообщила в своем telegram-канале.
В сообщении отмечается, что на церемонии будут действовать специальные меры безопасности. Симоньян попросила всех гостей отнестись к этому с пониманием.
Режиссер скончался на 60-м году жизни утром 26 сентября. До этого он пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре 2024 года. Чем известен Кеосаян, биография режиссера — в материале URA.RU.
Соболезнования семье режиссера выразили президент России Владимир Путин, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД России Мария Захарова и многие другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.