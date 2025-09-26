«До конца оставалась надежда на чудо»: друзья, коллеги и политики скорбят по Тиграну Кеосаяну

Скончался режиссер Тигран Кеосаян — муж главного редактора RT Маргариты Симоньян. До этого сообщалось, что он пережил клиническую смерть и впал в кому. Соболезнования семье режиссера выразил президент России Владимир Путин. Как в России отреагировали на смерть Кеосаяна — в материале URA.RU.
«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству»
Выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна глава государства. Он отметил значительный вклад режиссера в развитие отечественного кино и подчеркнул, что режиссер был человеком «выдающимся, творческим, необыкновенно талантливым».
"Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе", — сообщил Путин.
«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования. Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства», — говорится в тексте соболезнования, опубликованном пресс-службой Кремля. Путин подчеркнул, что творчество Кеосаяна отражало дух и настроение времени, а светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто знал его лично. Путин также выразил искреннюю поддержку родным режиссера и отметил его патриотизм и жизненную силу.
«Большой патриот, с активной гражданской позицией»
Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло подчеркнул значимость личности Кеосаяна для российского общества и отметил его вклад в развитие отечественного кинематографа.
«С Тиграном Эдмондовичем мы были хорошо знакомы. Это потеря не только для кинематографа, но и всей общественности. Большой патриот, с активной гражданской позицией, который всегда и при любых обстоятельствах отстаивал интересы своей страны», — написал глава республики в telegram-канале. Он выразил соболезнования супруге режиссера Маргарите Симоньян, а также его близким и друзьям.
«Он умел щедро дарить душевное тепло»
Тигран был человеком редкого таланта и душевного тепла, отреагировал на новость о смерти Кеосаяна помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что долгие годы знал Тиграна как человека слова, для которого семья, Родина, созидание и любовь к ближнему были главными жизненными ценностями.
«Он был талантливым человеком и умел щедро дарить душевное тепло. Много лет знал его как человека слова. Семья, Родина, созидание, любовь в ближнему - были смыслом его жизни. Никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу", — написал Мединский в своем telegram-канале.
«Тигран навсегда останется любящим мужем и трепетным, нежным папой»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула вклад Кеосаяна в российскую культуру и выразила соболезнования его семье. «В нашей памяти Тигран навсегда останется талантливым актером и сценаристом, энергичным продюсером, неподражаемым телеведущим, патриотом России и невероятно обаятельным человеком, любящим мужем и трепетным, нежным папой!», — написала Волк в своем telegram-канале.
«Выражаю соболезнования от имени всего Союза журналистов России»
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам Кеосаяна от имени Союза. «Выражаю самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам от имени всего Союза журналистов России», — заявил Соловьев в разговоре с журналистами.
«До конца оставалась надежда на чудо»
К словам поддержки присоединилась телеведущая Ольга Скабеева, отметившая, что надежда на благоприятный исход сохранялась до последнего момента. «До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — отметила журналистка в своем telegram-канале.
«Его творческая жизнь была яркой и многогранной»
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что творческий путь Кеосаяна был ярким и многогранным. Она напомнила, что Кеосаян был известен широкой публике как автор фильмов «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ландыш серебристый», а также как телеведущий и сценарист.
"Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории", — написала Любимова в своем telegram-канале.
Она также отметила, что Кеосаян был искренне предан профессии и всегда с уважением относился к зрителям. Его фильмы не раз становились знаковыми для российского кинематографа и получили признание как среди аудитории, так и у профессионального сообщества.
«Особенные слова поддержки — Маргарите Симоньян»
Соболезнования семье и друзьям кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна принесли и представители Росгвардии. Особое сочувствие представители ведомства выразили Симоньян. «Особенные слова поддержки — Маргарите Симоньян. Пусть свойственная Вам сила духа поможет справиться и выстоять в этот трудный час», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.
«Был одним из первых, кто поверил в „Русский пионер“»
Главный редактор издания «Русский пионер» Андрей Колесников заявил, что Кеосаян стал одним из первых, кто в 2008 году поддержал издание. «Тигран Кеосаян был одним из первых, кто в 2008 поверил в „Русский пионер“. Но и „Русский пионер“ поверил в него примерно тогда же. А как не поверить. Когда он такие колонки писал. Вот жизнь была. А теперь смерть», — написал Колесников в своем telegram-канале и показал один из материалов Кеосаяна.
«Мы полюбили его как телевизионного ведущего, конечно, как человека»
Соболезнования семье режиссера высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка России Елена Драпеко. Парламентарий подчеркнула, что смерть Кеосаяна стала тяжелым ударом для всего культурного сообщества и широкой аудитории.
«Мы все знали его работы, мы видели его фильмы, мы полюбили его как телевизионного ведущего, конечно, как человека. Я искренне соболезную Маргарите Симоньян, его семье, всем поклонникам, кто знал, любил и молился все эти месяцы за его выздоровление. Это очень печальное известие, мы все сожалеем и горюем вместе с семьей», — сказала Драпеко. Цитата по RTVI.
«Голос всегда вызывал радость, улыбку»
Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки выразила соболезнования в связи с кончиной Кеосаяна. Она подчеркнула, что режиссер всегда проявлял к ней доброту, а каждый его звонок приносил тепло и радость.
«Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо», — написала директор ТНТ. В завершение Канделаки передала слова поддержки супруге Маргарите и всем близким покойного.
«Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой»
Кеосаян был известен не только своими творческими работами, но и активной поддержкой жителей Донбасса. Об этом написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России», — говорится в сообщении главы ДНР в telegram-канале. Пушилин отметил, что артист неоднократно приезжал в Донецкую Народную Республику, оказывая помощь не только словами, но и реальными поступками.
По словам главы ДНР, Кеосаян был сильным духом, мужественным и справедливым человеком, который всегда оставался верен своим убеждениям. Пушилин выразил соболезнования родным и близким артиста, подчеркнув, что его уход стал невосполнимой утратой для многих.
«Царство ему Небесное»
Экс жена Кеосаяна, актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Хмельницкой, о случившемся она узнала лишь недавно и предпочитает не давать публичных комментариев. «Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», — заявила актриса NEWS.ru.
