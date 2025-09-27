Симоньян рассказала, где можно будет попрощаться с Кеосаяном

Срочная новость
Вдова режиссера Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила что попрощаться с ним можно будет в воскресенье в Армянской Церкви. «Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте». Об этом она пишет в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!