Экс-нардеп раскрыл, как Зеленский мстит Орбану

За заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о нарушении воздушного пространства страны, предположительно венгерскими беспилотниками, может быть политическим ходом и не связано с реальными событиями. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, отметив, что обвинения могут быть попыткой давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Возникает вопрос, был ли вообще такой факт. Зеленский патологически лжив, поэтому все надо проверять. Кому это выгодно, зачем венграм провоцировать Украину на конфликт военный или хотя бы дипломатический? Если что-то и было со стороны Венгрии, то это случайность», — прокомментировал экс-нардеп «Ридусу». Он заявил, что ситуация с так называемыми «венгерскими беспилотниками» представляет собой попытку Зеленского оказать давление на премьер-министра Венгрии в связи с его пророссийской позицией.
Олейник отметил, что ситуация развивается на фоне продолжающегося энергетического спора между странами. По его словам, украинская сторона пытается представить Орбана как источник угрозы.
Ранее Зеленский в ходе публичного выступления заявил, что украинская граница якобы была нарушена разведывательными беспилотниками, которые, по его словам, «вероятно, принадлежат Венгрии». Доказательств или данных об предоставлено не было.
В Будапеште заявили, что слова Зеленского действительности не соответствуют. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал слова украинского лидера «проявлением хунгарофобии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.