Тысячи жителей Саратова остались без воды

В Саратове люди остались без воды из-за аварии на водоканале
Около пяти тысяч жителей Кировского района Саратова остались без холодного водоснабжения из-за крупной аварии на водоканале. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
"Коммунальные службы устраняют крупную аварию на сетях водоканала в Саратове", — сообщили "Интерфаксу" представители прокуратуры. Без воды остались 15 многоквартирных домов, это примерно пять тысяч жителей.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий происшествия. Завершить восстановительные работы планируется до полуночи.
