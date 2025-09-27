Тысячи жителей Саратова остались без воды

Более пяти тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии на водоканале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Саратове люди остались без воды из-за аварии на водоканале
В Саратове люди остались без воды из-за аварии на водоканале Фото:

Около пяти тысяч жителей Кировского района Саратова остались без холодного водоснабжения из-за крупной аварии на водоканале. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"Коммунальные службы устраняют крупную аварию на сетях водоканала в Саратове", — сообщили "Интерфаксу" представители прокуратуры. Без воды остались 15 многоквартирных домов, это примерно пять тысяч жителей.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий происшествия. Завершить восстановительные работы планируется до полуночи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около пяти тысяч жителей Кировского района Саратова остались без холодного водоснабжения из-за крупной аварии на водоканале. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. "Коммунальные службы устраняют крупную аварию на сетях водоканала в Саратове", — сообщили "Интерфаксу" представители прокуратуры. Без воды остались 15 многоквартирных домов, это примерно пять тысяч жителей. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий происшествия. Завершить восстановительные работы планируется до полуночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...