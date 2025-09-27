Лукашенко удивил заявлением о самой лучшей профессии

Лукашенко: самая лучшая работа - в сельском хозяйстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим мнением о сельском хозяйстве, назвав его самой лучшей работой. В ходе своего визита в Шкловский район Могилевской области, он посетил ЗАО «АСБ-Агро Городец», где когда-то сам возглавлял хозяйство в конце 1980-х годов. В тот период совхоз переживал серьезные трудности, и именно тогда проявились его управленческие качества, которые помогли внедрить передовые методы работы и решить проблемы.

«Нет работы лучше, чем в сельском хозяйстве. Я все в жизни пережил, все испытал. На какой бы вершине ты ни находился, все равно тянет к земле», — отметил Лукашенко, обращаясь к работникам хозяйства. Видеофрагмент выступления был опубликован телеграм-каналом «Пул первый», который близок к пресс-службе президента.

Говоря о сельском хозяйстве, он подчеркнул важность правильного отношения к земле: «У нас, в отличие от Украины, нет черноземов, но у нас есть все для работы. Беларусь активно сотрудничает с более чем 100 странами, поставляя продовольствие. Мы не супербогатые, но тот, кто хочет заработать, тот может найти возможность», — сказал президент.

Кроме того, Лукашенко затронул тему социальных трудностей и вспомнил, как поколение, пережившее Великую Отечественную войну, росло в условиях бедности. «Посмотрите на молодежь сегодня: они просят помощи для второго ребенка. Но где взять деньги? Пенсионерам что, отнять? Они и так небогаты. В советские времена никто не просил помощь на второго или шестого ребенка», — добавил президент.

