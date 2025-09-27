Life: Узбекская авиакомпания три месяца удерживает зарплату россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Узбекская авиакомпания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату работникам
Узбекская авиакомпания Air Samarkand три месяца удерживает зарплату работникам Фото:

Около 50 граждан России пожаловались на задержку заработной платы в течение трех месяцев со стороны узбекской авиакомпании Air Samarkand. По словам сотрудников, выплаты прекращены с июня 2025 года, а руководство не предоставляет даже авансы на питание и аренду жилья.

«Российские сотрудники Air Samarkand три месяца не получают зарплату <...> Около 50 граждан России заявили, что уже три месяца ждут зарплаты@, — сообщил Life. По словам работников, денег не дают даже на еду.

Аналогичные задержки были весной, но тогда коллективу удалось добиться выплат после обращения к руководству. Часть иностранных сотрудников, в том числе граждане России, уже покинули Air Samarkand из-за затянувшихся долгов. Оставшиеся продолжают исполнять обязанности, несмотря на отсутствие зарплаты и участившиеся конфликты с менеджментом.

Air Samarkand — частная авиакомпания в Узбекистане, базирующаяся в Самарканде. Авиаперевозчик был создан в апреле 2022 года, а его официальная презентация для широкой аудитории состоялась 13 декабря того же года.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 50 граждан России пожаловались на задержку заработной платы в течение трех месяцев со стороны узбекской авиакомпании Air Samarkand. По словам сотрудников, выплаты прекращены с июня 2025 года, а руководство не предоставляет даже авансы на питание и аренду жилья. «Российские сотрудники Air Samarkand три месяца не получают зарплату <...> Около 50 граждан России заявили, что уже три месяца ждут зарплаты@, — сообщил Life. По словам работников, денег не дают даже на еду. Аналогичные задержки были весной, но тогда коллективу удалось добиться выплат после обращения к руководству. Часть иностранных сотрудников, в том числе граждане России, уже покинули Air Samarkand из-за затянувшихся долгов. Оставшиеся продолжают исполнять обязанности, несмотря на отсутствие зарплаты и участившиеся конфликты с менеджментом. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...