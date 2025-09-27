Около 50 граждан России пожаловались на задержку заработной платы в течение трех месяцев со стороны узбекской авиакомпании Air Samarkand. По словам сотрудников, выплаты прекращены с июня 2025 года, а руководство не предоставляет даже авансы на питание и аренду жилья.
«Российские сотрудники Air Samarkand три месяца не получают зарплату <...> Около 50 граждан России заявили, что уже три месяца ждут зарплаты@, — сообщил Life. По словам работников, денег не дают даже на еду.
Аналогичные задержки были весной, но тогда коллективу удалось добиться выплат после обращения к руководству. Часть иностранных сотрудников, в том числе граждане России, уже покинули Air Samarkand из-за затянувшихся долгов. Оставшиеся продолжают исполнять обязанности, несмотря на отсутствие зарплаты и участившиеся конфликты с менеджментом.
Air Samarkand — частная авиакомпания в Узбекистане, базирующаяся в Самарканде. Авиаперевозчик был создан в апреле 2022 года, а его официальная презентация для широкой аудитории состоялась 13 декабря того же года.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
