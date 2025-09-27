Во Франции заявили, что ЕС провоцирует многомасштабную бойню с Россией

Филиппо обвинил Украину и ЕС в провоцировании масштабного конфликта в Европе
Европа делает все возможное, чтобы развязать конфликт с Россией, заявил французский политик
Европа делает все возможное, чтобы развязать конфликт с Россией, заявил французский политик

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Европа целенаправленно провоцирует конфликт с Россией. Он отметил, что западные лидеры, обвиняя Москву в инцидентах с беспилотниками, фактически стремятся к масштабной войне на континенте.

«Делается все, чтобы спровоцировать многостороннюю бойню в Европе. Это военная пропаганда? Возможно. Но Киев, ЕС и НАТО уже показали, что способны устраивать провокации под ложным флагом!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик также призвал Францию полностью выйти из конфликта и прекратить всяческую поддержку Украины, заявив, что не следует отправлять Киеву «ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата». Недавно в Дании были зафиксированы несколько инцидентов с беспилотниками, из-за которых приостанавливалась работа аэропортов.

В частности, аэропорт Копенгагена был закрыт в понедельник, после того как полиция сообщила о наблюдениях трех дронов вблизи. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот инцидент «самым серьезным нападением на инфраструктуру» за все время.

