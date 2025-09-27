Украина выступила против возвращения России в Паралимпийское сообщество

Министерство молодежи и спорта Украины выразило протест в связи с решением Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
В ходе Генеральной ассамблеи IPC в Сеуле в субботу было принято решение не продлевать частичную приостановку членства ПКР и не поддержать полное его прекращение. В результате российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с использованием национальных атрибутов, включая флаг и гимн, в тех видах спорта, которые регулируются IPC.
«Призываем спортивное сообщество, все страны, спортивные организации, а также спортсменов и тренеров, сохранивших моральные ориентиры, осудить это позорное решение и потребовать его отмены. Мы обращаемся к организаторам зимних Олимпийских игр в Италии с призывом не допустить появления российских флагов на этих соревнованиях», — говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины. Зимние Паралимпийские игры в Италии состоятся с 6 по 15 марта 2026 года.
Ранее, в ходе заседания Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, делегаты большинством голосов поддержали восстановление членства Паралимпийского комитета России, сняв ограничения, действовавшие с 2023 года. Это решение позволяет российским спортсменам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, включая зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии.
