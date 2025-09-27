Депутат Свищев: допуск российских паралимпийцев — победа здравого смысла

Разрешение российским паралимпийцам выступать на Играх в Италии с национальным флагом и гимном свидетельствует о торжестве здравого смысла. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Это победа здравого смысла. Понимаем, что еще есть вопросы отбора, которые тоже не так просты для наших паралимпийцев. Но такое решение, очевидно, косвенно должно влиять и давать пример МОК, а также международным федерациям», — заявил Свищев. Его слова передает ТАСС.
Ранее в ходе заседания генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) делегаты приняли решение о восстановлении членства Паралимпийского комитета России в организации. В первом туре голосования было отклонено предложение о полном отстранении Паралимпийского комитета России (ПКР), а во втором — поддержано снятие частичных ограничений, действовавших с 2023 года.
Таким образом, российские паралимпийцы смогут принимать участие в Паралимпийских играх и международных соревнованиях по видам спорта, находящимся в ведении МПК. Среди них: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. При этом они смогут использовать государственные символы, включая флаг и гимн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.