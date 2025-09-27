Лавров поставил под сомнение версию о беспилотниках из Польши

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что беспилотники, которые предположительно были обнаружены на территории Польши, имеют меньшую дальность полета, чем расстояние между границей России и Польшей. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Те беспилотники, которые, как предполагалось, были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то их дальность полета меньше, чем расстояние от границы России до границы с Польшей», — отметил Лавров, уточнив, что такая информация ставит под сомнение версию об их использовании для атаки на Россию. Трансляция с брифингом главы МИД РФ доступна на сайте министерства.
Ранее в Минобороны России заявляли, что дальность полета применяемых для ударов по объектам ВПК Украины беспилотников не превышает 700 километров, что, по их словам, исключает возможность пересечения российскими дронами границы с Польшей. Ведомство также сообщало об отсутствии планов атаковать объекты на польской территории и выражало готовность к консультациям с польской стороной по этому вопросу.
