10 сентября 2025

Минобороны РФ разнесло обвинения Польши в якобы упавших российских дронах

МО: дальность российских БПЛА, якобы залетевших в Польшу, не превышает 700 км
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские дроны не могли достичь Польши из-за ограниченной дальности
Российские дроны не могли достичь Польши из-за ограниченной дальности Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Дальность полета российских беспилотников, примененных при ударе по объектам ВПК Украины и якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Максимальная дальность полета примененных российских БПЛА не превышает 700 километров, что опровергает утверждения о их возможном пересечении границы с Польшей», — прокомментировали в ведомстве сообщения о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Обломки беспилотников обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины.

Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дальность полета российских беспилотников, примененных при ударе по объектам ВПК Украины и якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Максимальная дальность полета примененных российских БПЛА не превышает 700 километров, что опровергает утверждения о их возможном пересечении границы с Польшей», — прокомментировали в ведомстве сообщения о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши. Обломки беспилотников обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины. Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...