ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

В результате ударов беспилотников ВСУ в Шебекине пострадали три мирных жителя. Как сообщается, два вражеских дрона атаковали одно из производственных предприятий города. Трое сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует её в областную клиническую больницу», — сообщает губернатор в telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент информация о последствиях происшествия уточняется.
Ранее в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области уже фиксировались пострадавшие среди мирного населения. Среди пострадавших — подросток и женщина, которые находились на улице в момент атаки, а также еще одна женщина, находившаяся внутри многоквартирного дома.
