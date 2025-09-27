27 сентября 2025

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

В Шебекине три человека пострадали из-за ударов беспилотников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атак дронов ВСУ ранены три мирных жителя в Белгородской области
В результате атак дронов ВСУ ранены три мирных жителя в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ударов беспилотников ВСУ в Шебекине пострадали три мирных жителя. Как сообщается, два вражеских дрона атаковали одно из производственных предприятий города. Трое сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует её в областную клиническую больницу», — сообщает губернатор в telegram-канале.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент информация о последствиях происшествия уточняется.

Ранее в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области уже фиксировались пострадавшие среди мирного населения. Среди пострадавших — подросток и женщина, которые находились на улице в момент атаки, а также еще одна женщина, находившаяся внутри многоквартирного дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ударов беспилотников ВСУ в Шебекине пострадали три мирных жителя. Как сообщается, два вражеских дрона атаковали одно из производственных предприятий города. Трое сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует её в областную клиническую больницу», — сообщает губернатор в telegram-канале. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент информация о последствиях происшествия уточняется. Ранее в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области уже фиксировались пострадавшие среди мирного населения. Среди пострадавших — подросток и женщина, которые находились на улице в момент атаки, а также еще одна женщина, находившаяся внутри многоквартирного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...