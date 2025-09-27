Ватерполистки «Югры» разгромили волгоградский «Спартак» второй раз подряд

Женская ватерпольная команда «Югра» из Ханты-Мансийска одержала вторую победу над командой из «Спартак-Волгоград» в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд. Они уверенно выиграли со счетом 18:10. Об этом сообщили в группе «Ватерпольный клуб „ЮГРА“».
«Взяли первый тур. Со счетом 18:10 „Югра“ обыграла „Спартак-Волгоград“ во втором домашнем матче», — пишут в посте. В первом матче спортсменки победили со счетом 12:10.
В первую минуту второго матча Варвара Рудометова и Валерия Сависько забили два гола, установив счет 6:3 к концу первого периода. Во второй четверти Рудометова повторила гол, а броски Александры Липиной и Екатерины Яцковой увеличили отрыв до 10:5.
После матча Валерия Сависько поделилась своими впечатлениями после матча. Она выделила, что игра прошла довольно ровно, хоть и на фоне усталости просели в третьем периоде. Также девушки старались не упускать контр-атаки, все собрали силы и получили победу в конечном этапе.
