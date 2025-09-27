27 сентября 2025
26 сентября 2025

«Югра» потерпела домашнее поражение от «Норильска» в хоккейном матче

Команда «Югра» проиграла со счетом 2:4
В Ханты-Мансийске хоккейный клуб «Югра» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию, уступив на своем льду «Норильску» со счетом 2:4. Об этом рассказали на сайте «ХК Югра».

«Второй игровой отрезок по статистике полностью остался за „Югрой“, но его старт был омрачен шайбой в ворота хозяев, а ответить должным образом „мамонты“ не смогли... В концовке Максим Мальцев в формате „шесть на пять“ уже установил окончательный счет — 2:4», — пишут на сайте.

Команда «Норильск» доминировала в третьем периоде. Игроки забросили три шайбы, включая гол в пустые ворота от югорского экс-игрока Александра Угольникова. Тренер «Югры» Александр Перов после игры назвал поражение «отрезвляющим».

