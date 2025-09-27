«Югра» потерпела домашнее поражение от «Норильска» в хоккейном матче

В Ханты-Мансийске хоккейный клуб «Югра» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию, уступив на своем льду «Норильску» со счетом 2:4. Об этом рассказали на сайте «ХК Югра».
«Второй игровой отрезок по статистике полностью остался за „Югрой“, но его старт был омрачен шайбой в ворота хозяев, а ответить должным образом „мамонты“ не смогли... В концовке Максим Мальцев в формате „шесть на пять“ уже установил окончательный счет — 2:4», — пишут на сайте.
Команда «Норильск» доминировала в третьем периоде. Игроки забросили три шайбы, включая гол в пустые ворота от югорского экс-игрока Александра Угольникова. Тренер «Югры» Александр Перов после игры назвал поражение «отрезвляющим».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!