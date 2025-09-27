Зрители пришли на спектакль в Куртамыше (архивное фото)
Популярный российский актер Сергей Астахов приехал после спектакля отдохнуть в курганском термальном комплексе. Об этом рассказали представители курортного комплекса «Термы Лесники». Астахов воплотил на экране образ конструктора ракет Королева.
«Сергей Астахов приехал в Курганскую область со спектаклем „Что творят мужчины“. Его играли на сцене Куртамыша, а затем он заглянул в термы, чтобы отдохнуть и набраться сил», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».
В Куртамыше спектакль «Что творят мужчины» прошел с аншлагом. Зрители тепло встретили столичных артистов.
Астахов приехал в Курганскую область
