27 сентября 2025

Звезда сериалов Сергей Астахов заехал отдохнуть в курганские термы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зрители пришли на спектакль в Куртамыше (архивное фото)
Зрители пришли на спектакль в Куртамыше (архивное фото) Фото:

Популярный российский актер Сергей Астахов приехал после спектакля отдохнуть в курганском термальном комплексе. Об этом рассказали представители курортного комплекса «Термы Лесники». Астахов воплотил на экране образ конструктора ракет Королева.

«Сергей Астахов приехал в Курганскую область со спектаклем „Что творят мужчины“. Его играли на сцене Куртамыша, а затем он заглянул в термы, чтобы отдохнуть и набраться сил», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте».

В Куртамыше спектакль «Что творят мужчины» прошел с аншлагом. Зрители тепло встретили столичных артистов.

Астахов приехал в Курганскую область
Астахов приехал в Курганскую область
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярный российский актер Сергей Астахов приехал после спектакля отдохнуть в курганском термальном комплексе. Об этом рассказали представители курортного комплекса «Термы Лесники». Астахов воплотил на экране образ конструктора ракет Королева. «Сергей Астахов приехал в Курганскую область со спектаклем „Что творят мужчины“. Его играли на сцене Куртамыша, а затем он заглянул в термы, чтобы отдохнуть и набраться сил», — сообщается в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». В Куртамыше спектакль «Что творят мужчины» прошел с аншлагом. Зрители тепло встретили столичных артистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...