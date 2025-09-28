Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе

Путин будет рад Трампу в Москве, сообщил Песков
Путин будет рад Трампу в Москве, сообщил Песков Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Приглашение президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу посетить Москву остается актуальным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно не под сукном (положить под сукно — оставить без дело продвижения, — прим. URA.RU), это действующее приглашение», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, , его слова передает ТАСС. Он добавил, что Владимир Путин готов к встрече и будет рад Дональду Трампу. По словам пресс-секретаря президента, окончательное решение о визите теперь зависит только от американской стороны.

Ранее, во время встречи на Аляске, Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую двустороннюю встречу в Москве. Дональд Трамп в ответ допустил возможность визита в российскую столицу, однако конкретных сроков не назвал.

