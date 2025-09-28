ВС РФ нанесли новый массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ в ночь на 28 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении МО РФ в telegram-канале. Также удар был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов.
Также российские военные нанесли удары по тяговым подстанциям, обеспечивающим железнодорожные перевозки Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 населенных пунктах.
Как ранее информировали, российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, находившихся у основного вентиляционного ствола крупнейшего угольного предприятия в ДНР — шахтоуправления «Покровское», расположенного западнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Данную информацию предоставил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
